TOKYO FMで月曜から木曜の深夜1時に放送の“ラジオの中のBAR”「TOKYO SPEAKEASY」。今回のお客様は、今回のお客様は、かつてけやき坂46のメンバーとして、活動をともにしていた長濱ねるさんと影山優佳さん。ここでは、長濱さんの“仕事の向かい方”について語りました。左から：影山優佳さん、長濱ねるさん◆長濱ねる“お芝居”に力を入れるきっかけ影山：ねるちゃんは、どういうお仕事にやりがいを感じたり、お芝居について、ど