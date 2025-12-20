20日午後、静岡･掛川市の団地で火事があり、全焼した1室から1人の遺体が見つかりました。火事があったのは、掛川市西大渕の「沢上暦団地」で、20日午後1時ごろ、近隣住民から「団地の3階で黒煙がまん延し爆発音もしている」と、119番通報がありました。火は、3階の4室のうち少なくとも1室を全焼するなどし、約2時間後に消し止められ、全焼した1室から1人の遺体が見つかりました。警察と消防で、身元や火事の原因を調べています。