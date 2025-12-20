静岡･下田市の水族館で、サンタクロースによる餌付けショーが行われ人気となっています。「下田海中水族館」のクリスマスシーズン恒例のこのイベント。エサのプレゼントを持ったサンタクロース姿のダイバーが登場し、大きな「エイ」から無数の小魚まで集まる様子が見どころです。また、ショーのあとのサンタクロースとの記念撮影も人気となっていました。サンタクロースの餌付け