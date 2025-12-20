鶏肉の和風献立 鶏もも肉でメインおかずというと、照り焼きや唐揚げを思い浮かべる人が多いかと思います。今回は、鶏もも肉を使ったほっこりおいしい煮物をご紹介。大根や卵とともに和風に煮れば、ボリュームも◎。味しみ大根とほろほろっとくずれる鶏肉は、箸が止まらないおいしさです。 落とし蓋で味しみ煮物 落とし蓋で煮れば、少ない調味液でも味しみ煮物に。煮汁をごはんにかけて、最後のひと口までおいしく召し上がれ〜。