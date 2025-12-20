男子はショートプログラム（ＳＰ）１位から出た鍵山優真（２２）＝オリエンタルバイオ・中京大＝がフリー１８３・６８点、合計２８７・９５点で優勝。９３年に３連覇した父の正和コーチ（５４）と史上初の父子での連覇を達成し、２６年ミラノ・コルティナ五輪代表に内定した。ＳＰ５位から出た佐藤駿（２１）＝エームサービス・明大＝が１８８・７６点、合計２７６・７５点で２位。佐藤はＧＰファイナルで日本勢上位２人に入って