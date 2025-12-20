■これまでのあらすじ夫の冷酷な態度に追い詰められていた妻は、密かに購入した宝くじが3億円当選していたと知り、このお金を絶対に夫に渡さないと心に誓う。以前、お茶会のレシートを失くして夜道を探し回った末に、夫は自分と息子の弁当だけ購入し妻の分は用意しなかった。息子の優しさに救われたものの、レシートが見つかったと伝えようとすると、夫は確認もせず去ってしまう。翌朝、悪寒で寝込む妻に、夫は心配するどころか寝