前の話を読む。次々と届く内容証明。実家にも一部が送られ、両親に叱られるが逆ギレする横田。数日後、会社から出社するよう言われるも会社にも内容証明が届いていたことがわかる。「関わった男性は辞めたが、あなたはどうする？」と言われてしまい…。■辞めるか辞めさせられるか■入社できたワケも知られていた！■妻にクレームを入れた！■トンデモ要求をするも返り討ちに辞職を迫られた横田は「辞めなかったらどうする？」と最