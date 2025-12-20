小惑星は毎日のように、地球の近くをかすめるように通過しています。今まではそのような接近遭遇を観測することは困難でしたが、観測技術の向上により、年々観測数が増えています。2025年10月30日（※1）、「2025 UC11」という直径1mにも満たない小惑星が地球の近くを通過しました。最接近時には上空わずか230kmの場所を通過しており、衝突したものを除けば、観測史上最も地球に接近した小惑星となります。衝突の約7時間前に発見さ