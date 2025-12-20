東京・霞が関と国会議事堂政府は返済期間が最長35年の長期固定金利型住宅ローン「フラット35」の融資限度額を、現行の8千万円から1億2千万円に引き上げる方向で調整に入った。引き上げは2005年以来。住宅価格が高騰する中、限度額を引き上げて住宅を購入しやすくする。政府関係者が20日、明らかにした。住宅金融支援機構が近く公表する。日銀の利上げを背景に変動金利型の金利上昇が見込まれ、固定型のニーズが高まっている。