宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は２０日、主力ロケット「Ｈ３」８号機の１７日の打ち上げが直前に中止されたのは、冷却設備の水量調整弁の設定を誤ったことが原因だったと発表した。ＪＡＸＡは手順書を見直すなどの対策を行い、８号機を２２日午前１０時５１分に、鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げる。ＪＡＸＡによると、冷却設備は発射台の下にあり、ロケットの燃焼ガスに大量の水をかけることで、打ち上げ時の高