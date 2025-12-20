特集は年の瀬も止まらない、物価高騰についてです。影響は商店街から年金生活の人まで広く及んでいます。20年以上つけている家計簿からは、生活への圧迫感が見えてきます。【グラフを見る】名目実効為替レート日本だけ大きく価値を下げる「物価ここで止まって」年の瀬迎える商店街に深刻な影響止まらない物価高。年の瀬を迎える東京・下町の商店街では、深刻な影響が出ている。山本恵里伽キャスター「どういったものが（仕入れ値