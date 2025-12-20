◇第94回全日本フィギュアスケート選手権大会(20日、代々木第一体育館)フィギュアスケートの全日本選手権大会が19日始まり、2日目には男子のフリースケーティングが行われました。これは五輪代表3枠をかけた大会となっており、優勝者がまず1枠目の内定となります。この大事な大会で1位に輝いたのは、日本のエース・鍵山優真選手。序盤から高さのある4回転ジャンプを決めるなど、堂々たる演技を見せます。演技中盤の4回転ジャンプで