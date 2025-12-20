flumpoolが、ライブBlu-rayボックス『Water Story』を2026年3月25日をリリース。本日12月20日より予約がスタートした。 （関連：セカオワ Fukase、Creepy Nuts DJ松永、flumpool 山村隆太、Gackt……俳優としても活躍するマルチな才能） 本作は、約2年ぶりとなる映像商品に。2025年に行ったライブより、5月31日の『flumpool LIMITED TOUR 2025「Shape the water」』Zepp DiverCity(TOKYO)およびZeppツアー