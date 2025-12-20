（台北中央社）中央気象署（気象庁）は20日、中部・南投県の玉山北峰（標高3858メートル）で2度にわたり雪が降ったと発表した。一面が雪景色になったとしている。同地で降雪が観測されたのは、今冬では11月に続き2度目。玉山気象台によると、最低気温は午前6時に1.4度、同9時に1.8度を記録した。同5時45分時点の積雪量は2.5センチ。同6時10分には雪交じりの雨となり、同7時50分には雨に変わったが、同9時5分には再び雪になった。気