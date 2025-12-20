おむすび持ってくわな▶▶この作品を最初から読む元教師の大吉じいちゃんは、猫のタマとのんびり島暮らし。老妻に先立たれたあとも、タマと散歩に出かけたり、季節の島食材を使って料理を楽しみながら、マイペースに暮らしています。島に帰港した漁船に集まる猫、塀の上を気ままに散歩する猫。島の生活にはいたるところに猫の気配があり、昔から島民と共存してきました。 四季折々の島の暮らしを猫とともに。心癒される