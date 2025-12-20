治療してくれる病院を見つけた▶▶この作品を最初から読む学校から帰れば徘徊に出た母を連れ戻し、耳栓をして現実逃避のように勉強…。そんな子ども時代を過ごしたのは、ヤングケアラーだった美齊津康弘（みさいづやすひろ）さん。お母さんの認知症が発症した当時、小学生だった美齊津さんは、明るく優しかった母が鏡に向かって一人激しく怒る姿を見て戸惑ったといいます。次第に母の病状は進行し、料理や掃除をはじめ、