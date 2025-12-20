2025年は、主要資産の中でもバツグンの成績を残した金（ゴールド）。年初比で1.5倍以上になっており、今から投資するか悩んでいる人も多そうだ。そこで、今回は金価格の2026年の見通しを、貴金属に詳しい専門家が予測！ また、金ほど話題になっていないものの、実は金価格以上に上昇しているプラチナ・銀の値動き予測も公開するので、投資の参考にしてほしい！（ダイヤモンド・ザイ編集部）「ダイヤモンド・ザイ」2026年2月号の「2