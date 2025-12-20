卓球の「ノジマTリーグ 2025-2026シーズン」は20日、千葉県のバルドラール浦安アリーナで行われ、日本生命レッドエルフが京都カグヤライズと対戦。マッチカウント4－0で勝利し、今季16勝目を挙げた。 ■ホーム2戦目で掴んだ勝利 前日の日本ペイントマレッツ戦では、ビクトリーマッチの末に2－3で惜敗した日本生命。ホーム3連戦の2試合目となるこの日、2番手で登場したの