北朝鮮による拉致被害者家族会の横田拓也代表が、母校の獨協大学で講演を行いました。拉致被害者家族会・横田拓也代表（57）「めぐみが中学校の校門の中で、桜の木の下で記念撮影をしている写真を、みなさんもどこかでご覧になったことがあるかもしれませんが、その桜が今もあるんですが、幹が半分朽ちているんですよ。本当に時間がたっていることがわかりすぎるくらい時間の流れが長すぎる。多くの（拉致被害者の）日本人が、私た