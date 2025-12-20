ヴォレアス北海道は、21日（日）に行われる令和7年度天皇杯 全日本バレーボール選手権大会の決勝戦をNHK総合の北海道ブロックで緊急生中継が決まったことを発表した。 ヴォレアスは14日に行われた準々決勝で前年度王者のサントリーを破り、クラブ史上初の天皇杯ベスト4に進出。勢いは止まらず20日に行われた東京グレートベアーズとの準決勝でもフルセットの激戦を制し、決勝進出を決めていた。