Photo: junior こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。モバイルルーターは持っているけど、“いざという時にバッテリー切れ”や“使わない月も月額費用がかかる”といったストレスはありませんか？今回試した「サクッとWi-Fi light」はそもそもの発想が違いました。見た目はケーブルで重さはたった44g。Type-Cに挿すだけで起動するから充電管理も不要