ヘビー級8回戦ボクシングのヘビー級8回戦が19日（日本時間20日）、米フロリダ州マイアミのカセヤ・センターで行われ、元WBAスーパー・IBF・WBO世界ヘビー級統一王者アンソニー・ジョシュア（英国）がお騒がせYouTuberジェイク・ポール（米国）に6回KO勝ちした。圧倒的な実力差が表れた試合内容に、米記者の間で非難の声が相次いだ。まさかのマッチアップは騒然の展開となった。初回からなかなか手を出さないポール。2回、3回と