◇フィギュアスケート全日本選手権第2日（2025年12月20日東京・国立代々木競技場）来年2月のミラノ・コルティナ五輪代表の最終選考会を兼ねるフィギュアスケート全日本選手権が20日に行われ、男子フリーに北京五輪銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が登場。堂々たる演技で全日本連覇を決めた。冒頭で4回転サルコー、4回転トーループと連続で見事に決め、序盤は見事な滑り出し。だがその後、ジャンプでミス