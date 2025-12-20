SG「グランプリシリーズ」と並行開催のボートレース住之江SG「第40回グランプリ」は20日、トライアル2nd3走目が終了。21日の最終日12Rで争われるファイナル進出メンバーが、以下の通り決まった。1号艇は桐生順平。住之江で開催された2017年以来2回目のグランプリ制覇に王手をかけた。1号艇・桐生順平（39＝埼玉）2号艇・関浩哉（31＝群馬）3号艇・西山貴浩（38＝福岡）4号艇・上條暢嵩（31＝大阪）5号艇・茅原悠紀