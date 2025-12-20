女優でタレントの豊島心桜（こころ＝22）が、20日までにインスタグラムを更新し、大胆なビキニ姿の写真をアップしている。水着と同じ鮮やかなピンク色のブーゲンビリアの花が咲き誇る茂みを背にしたビキニショット。南国を思わせる明るい日差しと、照れたような笑顔が印象的だ。来年1月29日発売の雑誌「アップトゥボーイ」（ワニブックス）で表紙や巻頭グラビアを飾っていることや「表紙を記念してデジタルサイン会も開催します」