ブラジルのアトレチコ・ミネイロでキャリアをスタートさせ、その後フランスのトロワに移籍したサビーニョ。レンタル先のジローナで開花し、2024年からマンチェスター・シティでプレイしている。ポジションはWG、両サイドでのプレイが可能なレフティだ。そんなサビーニョだが、現在はシティで結果を残すためある趣味を封印しているという。それが乗馬だ。『THE Sun』が伝えている。「最近は何かあった時のためにあまり乗らないけど