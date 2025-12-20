現在プレミアリーグ11位と、ボトムハーフまで順位を落としてしまったトッテナム。ここ7試合では1勝しか挙げることができていない。敗因を1人の選手のせいにはできないが、このところファンから批判されているのはGKグリエルモ・ヴィカーリオのパフォーマンスだ。前節ノッティンガム・フォレスト戦ではボールをもらいに降りてきたアーチー・グレイの逆足にパスをつけてしまい、グレイはすぐ後ろに迫っていたイブラヒム・サンガレの