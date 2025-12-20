巨人・阿部慎之助監督が２０日、「ニッポン放送ショウアップナイター６０周年名球会ラジオ」に出演し、「捕手論」を語った。チームの来季は今季同様、岸田や甲斐、小林、大城、山瀬らのハイレベルな正捕手争いが見込まれる。起用法について「その中で存在感を出してほしい。そういう捕手を使いたいなと思うので」と明かした。阿部監督は現役時代に捕手として多くの功績を残してきた。「『試合に出たらおまえが現場監督なん