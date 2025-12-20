ことし10月に亡くなった元首相の村山富市さんをしのぶ「お別れの会」が、大分市で営まれました。大分県出身者として初めて首相を務め、ことし10月に101歳でその生涯を閉じた村山富市さん。県と大分市の共催で開かれたお別れの会には、衆議院の額賀福志郎議長や社民党の福島瑞穂党首などおよそ600人が参列し、別れを惜しみました。大分県・佐藤知事「先生が示された平和への希求と弱きを助ける精神は、私たちがこれからも大切に受け