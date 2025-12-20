6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORが20日、韓国・高尺スカイドームで開催された韓国最大規模の音楽授賞式『MMA2025（The 17th MelOn Music Awards）』に出演。「Japan Favorite Artist by U-NEXT」を受賞した。【ライブ写真】愛にあふれたステージを展開したBOYNEXTDOOR「Japan Favorite Artist by U-NEXT」に輝いたBOYNEXTDOORは、驚きを隠せない様子。JAEHYUNは「すごく、すごく、ありがとうございます！ONEDOORの皆さんがい