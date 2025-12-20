『となりの席の同僚が俺のリスナーだった件。1』（ミツコシ/KADOKAWA）第4回【全15回】【漫画】『となりの席の同僚が俺のリスナーだった件。（1〜2巻）』を第1回から読む隣の席の後輩が、まさかの重課金リスナーだった!? 会社に勤めながら趣味でゲーム配信をしている市井東（いちいあがり）。ある日、退社前にSNSで配信告知をすると、隣の席から喜びの声が！ 同じ会社の後輩・並野平太（なみのへいた）が、自分を推してくれている