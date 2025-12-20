12月21日（日）に阪神競馬場で行われる、第77回朝日杯フューチュリティステークス（2歳オープン・牡牝・G1・芝1600m・1着賞金＝7000万円）の枠順は下記の通り。デビュー2連勝の内容が秀逸なリアライズシリウスは8枠13番へ入った。注目の発走は15時40分。【新潟2歳S】リアライズシリウスが圧巻の走りでデビュー2連勝2歳マイル王決定戦1枠1番グッドピース牡2・56.0・西村淳也高野友和・栗東2枠2番ホワイトオーキッド牝2・55.0・北