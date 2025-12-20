12月20日、中山競馬場で行われたG3・ターコイズステークス（芝1600m）は、松若風馬騎乗の5番人気、ドロップオブライトが重賞2勝目をマークした。鞍上の松若風馬騎手はJRA通算500勝目の節目の勝利を飾った。ターコイズS、勝利ジョッキーコメント1着ドロップオブライト松若風馬騎手「今年中に500勝決めれて良かったなと思います。終始手応えは良かったです。ゴールの瞬間は勝ったなとわかりました。レースプランは馬のリズム良く