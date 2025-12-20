12月20日、阪神競馬場で行われた第5Rで、F.ジェルー騎手（フランス）がスピナーリートに騎乗して1着となり、JRA初勝利を挙げた。記念すべき来日初白星となった。レース後、ジェルー騎手は「初めて日本に来て、勝つことができてとても嬉しいです」と喜びを語り、「たくさんの方のサポートがあり、乗せていただいている関係者すべての方に感謝します」と関係者への感謝を述べた。【新馬/阪神5R】ジェルー騎手がJRA初勝利…スピナ