12月20日、高知競馬場で行われた5R・鏡川特別（3歳上・ダ1900m）は、赤岡修次騎乗の2番人気、アルドーレ（牡10・高知・田中守）が快勝した。1.1/2馬身差の2着にユラリユラメイテ（牡3・高知・雑賀正光）、3着にホワイトヘッド（牡9・高知・工藤真司）が入った。勝ちタイムは2:10.5（稍重）。1番人気で井上瑛太騎乗、カムランベイ（牡5・高知・宮川浩一）は、4着敗退。レース序盤、好スタートを決めたユラリユラメイテが先行