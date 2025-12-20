◇第62回全国大学ラグビー選手権大会準々決勝筑波大0―36帝京大（2025年12月20日東京・秩父宮ラグビー場）準々決勝4試合が行われ、関東対抗戦2位の筑波大は同4位の帝京大に0―36（前半0―19）で敗れた。筑波大はいきなりアクシデントに見舞われた。前半7分、SH高橋佑太朗主将（4年）が負傷交代。ほとんど敵陣に攻め込むことができず、無得点に抑えられて0―36で大敗を喫した。2カ月前の対抗戦では、18―14で帝京大から10