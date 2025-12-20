ブラトップの楽さに慣れてしまった今、「快適だけど、胸の位置が気になる」と感じたことはありませんか？そんな言葉にしづらい本音に向き合い誕生したのが、Tumugiの新カテゴリー「ふっくらとろけるブラ」。従来の名称を刷新し、着心地と美しさを同時に叶える存在へと進化しました。2025年12月5日には、新色MinkBrownも登場。毎日身にまとうものだからこそ、自分を大切にできる一枚を選びたいですね♡ 快適さと補正を