◇フィギュアスケート全日本選手権第2日（2025年12月20日東京・国立代々木競技場）来年2月のミラノ・コルティナ五輪代表の最終選考会を兼ねるフィギュアスケート全日本選手権が20日に行われ、男子フリーに三浦佳生（20＝オリエンタルバイオ・明大）が登場した。フリーでは「シェルブールの雨傘」に合わせ、冒頭に大技4回転ループを決めた。その後の4回転サルコーも着氷し、4回転―3回転の連続トーループも決めるなど勢いに