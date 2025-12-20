「フィギュアスケート・全日本選手権」（２０日、国立代々木競技場）男子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）４位だった悲願の五輪出場を狙うベテラン友野一希（２７）＝第一住建グループ＝はジャンプが乱れて得点を伸ばせず、フリー１４１・６９点、合計２２９・７４点で大会を終えた。２６年ミラノ・コルティナ五輪代表発表は全競技が終了した２１日に行われる。冒頭の４回転トーループで転倒。続く４回転トールー