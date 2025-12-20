老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、60歳以降に国民年金保険料を納めたい人からの質問です。Q：60歳以降、会社員でも、過去に支払っていない5年間の国民年金保険料を納める方法はありますか？「60歳