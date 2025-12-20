◆全国高校駅伝開会式（20日、京都市体育館）男子で2年連続出場の福岡第一は、2022年の19位（2時間6分39秒）の更新を目指す。◆気になる各校の区間オーダーはこちら◆直前にメンバーが体調不良となり、出走順を大きく変更して挑戦する。中山徹監督は「弱気になっても仕方ない。粘り強く走るだけだ」と前を向く。1区（10キロ）にエースの世利雄太（3年）、4区（8・0875キロ）には駅伝のデビュー戦となる佐藤汰星（2年）を置い