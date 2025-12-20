１７日のＴＢＳ「水曜日のダウンタウン」では人気企画「名探偵津田」の第４話・前編が放送された。２４日に解決編。「江田島」の家系図がおかしい。省吾（劇団ひとり）の父・皇次の誕生を記念して制作された家系図だと記されているが、制作日の「一九四五年十月吉日」の「四」が「八」に線を書き足したものとなっている。省吾の免許証には生年月日として昭和５２年（１９７７年）２月２日とあり、これは「２の世界」と同じ。