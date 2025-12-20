◆フィギュアスケート全日本選手権兼ミラノ・コルティナ五輪最終選考会第２日（２０日、東京・代々木第一体育館）男子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）４位の友野一希（第一住建グループ）は１４１・７４点、合計２２９・７４点で大会を終えた。冒頭の４回転トウループで転倒、続くトウループ、サルコーの４回転でも着氷が乱れた。演技後は笑顔を見せたが、平池コーチに出迎えられると涙があふれた。