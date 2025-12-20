巨人・中山礼都内野手が２０日、巨人・大勢投手と吉祥寺エクセルホテル東急で行われたトークショーに参加し、来季のさらなる飛躍を誓った。５年目の今季はシーズン途中から外野にチャレンジし、自己最多１０３試合出場。夏場以降に右翼で出場機会を増やして、打率２割６分５厘、７本塁打、３２打点をマークした。トークショー内では来季の目標として「ライト奪取」と色紙に記した。「ポジションを決めるのは首脳陣ですけど、い