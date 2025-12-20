大相撲の冬巡業が２０日、東京・町田市で行われた。幕内・欧勝海（鳴戸）は関取最多の１０番の相撲を取った。同・義ノ富士（伊勢ケ浜）を寄り切るなど得意の四つ相撲で力強さをみせた。巡業もあと１日となり「幕内の関取は十両にはない力強さがある」と収穫を得た様子。九州場所で新入幕だった男は「強い人が体を動かすときにどんなことをしているか見ていた。自分の中で取り入れたいと思う」と振り返った。先場所は２日目から