◆フィギュアスケート全日本選手権兼ミラノ・コルティナ五輪最終選考会第２日（２０日、東京・代々木第一体育館）男子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）５位の佐藤駿（エームサービス・明大）は１８８・７６点、合計２７６・７５点だった。冒頭のルッツを含む３本の４回転を着氷し、得点を伸ばしＳＰから巻き返した。キス・アンド・クライでは日下コーチと抱き合った。今季ＧＰシリーズで中国杯を制し、ＮＨ