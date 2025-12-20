ロックバンド「LUNA SEA」が20日、公式サイトを更新。18日深夜にギタリストのSUGIZO（56）の運転する車がバイクとの接触事故を起こしたことを報告した。「皆様へ大事なお知らせ」とのタイトルで「この度、12月18日の深夜、メンバーのSUGIZOが運転する車とバイク接触事故が発生したとの報告を受けました」と「LUNA SEAメンバー一同」の名義で報告。また、SUGIZOも個人名義で「この度、12月18日の深夜、僕が運転する車とバイク