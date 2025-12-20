[12.20 SBSカップ第2節 U-18日本代表 2-4 U-18スペイン代表 藤枝総合]U-18日本代表、U-18スペイン代表、U-18オーストラリア代表、静岡ユースが総当りのリーグ戦で優勝を争う「2025 SBSカップ国際ユースサッカー」(静岡)は20日に静岡県藤枝市の藤枝総合運動公園サッカー場で第2節を行い、日本はスペインと対戦。2-4で逆転負けし、通算成績は1勝1敗となった。日本は3-0で勝った静岡ユース戦から先発6人をチェンジ。3-5-2システム