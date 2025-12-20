12月15日～19日に、通期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。 コード 銘柄市場決算期 修正前 修正後修正率更新日 ベビカレ東Ｇ 25/12 75200 166.7 12/19 ＪＡＬＣＯ東Ｓ 26/ 3 1528 290490.1 12/19 ライドオンＥ東Ｓ 26/ 3774 125562.1 12/19