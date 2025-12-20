子どもたちにロングティーを披露する横浜ＤｅＮＡの牧＝厚木市の神奈川工科大グラウンド横浜ＤｅＮＡの牧秀悟内野手（２７）と堀岡隼人投手（２７）、鈴木尚典打撃コーチ（５３）が２０日、厚木市の神奈川工科大グラウンドで開催された野球教室に参加し、子どもたちに野球の楽しさや試合に臨む心構えを伝えた。選手らは、キャッチボールを通じて胸元への送球やスムーズに送球に移るための捕球体勢などについてアドバイス。打撃